Les pré-inscriptions pour l'édition 2018 du Grand Raid qui aura lieu du 18 au 21 octobre ont ouvert ce lundi 12 février pour les coureurs locaux. À neuf mois de la Diagonale des Fous et après avoir décidé de quitter l'Ultra-Trail World Tour, le président de l'association Grand Raid Robert Chicaud assure "qu'il n'y a pas d'incidence sur la fréquentation des cadors pour le moment".

Le Grand Raid 2018 sera-t-il privé de ses têtes d'affiche habituelles ? Après la décision de l'association Grand Raid de quitter l'Ultra-Trail World Tour (UTWT) -qui s'est imposé en quelques années comme le plus important circuit de trails au monde- la venue des grands noms de la discipline reste compromise. Mais pour Robert Chicaud, l'emblématique organisateur de la Diagonale des Fous, "il n'y a pas d'incidence sur la fréquentation des cadors pour le moment". Quelques heures après l'ouverture des pré-inscriptions, il indique "que des cadors se sont déjà inscrits" en prenant l'exemple de "Nathalie Mauclair qui avait gagné en 2014".

Pour rappel, chaque course de l'UTWT rapporte un certain nombre de points comptant pour le classement final des coureurs. Le Grand Raid ne faisant désormais plus partie des 21 trails du circuit, les coureurs risquent de privilégier les courses référencées.

Un coup dur pour le Grand Raid ? "Je ne suis pas craintif. Je ne vois pas ce qu'on a à apprendre du World Tour, ça fait 25 ans qu'on fait le trail" rétorque Robert Chicaud. "Nous avons pris notre bâton de pèlerin et allons désormais faire de la prospection à l'étranger" explique-t-il. En décembre dernier, Robert Chicaud nous confiait que l'idée pour l'organisation de la Diagonale des Fous était désormais de "faire la promotion de la course sur des salons au Japon, en Afrique du Sud" pour "privilégier les coureurs de l'hémisphère Sud plutôt que ceux de l'hémisphère Nord".

- Plus de vainqueurs Réunionnais ? -

Si l'ultra-trail péi pourrait attirer moins de stars, les chances de voir un Réunionnais triompher sur la Diagonale des Fous deviennent quant à elles plus grandes. Mais pour l'organisateur, "ce n'est pas l'objectif que les Réunionnais gagnent tout. Ils veulent se frotter au 'must', aux meilleurs de leur sport".

Pour l'édition 2018, Robert Chicaud l'assure : "il n'y aura pas de changement majeur". "Les parcours restent inchangés même si c'est la météo et l'état des sentiers qui nous dictent. On s'adapte" lance le président. La période de pré-inscriptions se déroulera jusqu’au 11 avril 2018 à minuit, heure Réunion pour tous. Les tirages au sort auront lieu le 18 avril 2018 à 14h30, heure Réunion également.

Alors, un retour dans l'UTWT est-il envisageable ? Le président dit "ne pas fermer la porte" et indique que "de nouvelles négociations auront lieu fin 2018". Pour lui, "on ne peut pas occuper une place dérisoire quand on occupe une place majeure dans l'ultra-trail".





hf/www.ipreunion.com