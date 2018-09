L'Office Nationale des Forêts indique dans un communiqué que des restrictions de circulation seront mises en place sur la route forestière du volcan, la route forestière de Bébour-Bélouve et sur la route forestière du Maïdo du 18 au 21 octobre 2018, et ce, en vue de l'organisation du Grand Raid.

Secteur du Volcan

La Route Forestière du Volcan (RF 5) est interdite à la circulation du public du jeudi 18 octobre 2018 à 18 h au vendredi 19 octobre 2018 à 12 h.

Secteur de Salazie La Route Forestière des Hauts de Mafate (RF 13) est fermée à la circulation dans le sens montant et autorisée dans le sens descendant, sur la portion de route entre le parking de Bord Martin (départ du sentier Augustave) et le terminus au parking du Col des Beufs, du vendredi 19 octobre 2018 à 03h00 au samedi 20 octobre 2018 à 13h00.

Le stationnement de tout véhicule est interdit sur cette même route sur la portion entre le parking de Bord Martin (départ du sentier Augustave), et jusqu'à 400 m au-dessus du départ du sentier Scout, du vendredi 19 octobre 2018 à 03h00 au samedi 20 octobre 2018 à 13h00.

La circulation sur la Route Forestière de la Plaine des Merles (RF 21) est autorisée, aux seuls véhicules de l'organisation, du jeudi 18 octobre 2018 au samedi 20 octobre 2018.

Secteur de Bélouve

La circulation sur la Route Forestière de Bébour-Bélouve, pour sa partie du col de Bébour jusqu'au parking du Gîte de Bélouve, est autorisée entre 22h00 et 05h00, durant les nuits des vendredi 19 octobre et samedi 20 octobre 2018, aux seuls véhicules de l'organisation, pour le passage des épreuves << Trail de Bourbon " et " Trail Zembrocal ".

Secteur du Maïdo

Le stationnement de tout véhicule est interdit sur la route forestière du Maïdo (RF 8) à partir du croisement avec la route forestière des Tamarins jusqu'au terminus, du jeudi 18 octobre 2018 à 18h00 au samedi 20 octobre 2018 à 22h00, en dehors des stationnements dûment signalés au public par les organisateurs du " GRAND RAID 2018 ". La circulation pourra être fermée au public, sur cette même portion de route, dès lors que les parkings autorisés seront pleins. La circulation sur la piste 1800 Nord et la piste d'accès au pare-feu de Tête Dure est autorisée, aux seuls véhicules de l'organisation, du jeudi 18 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018, pour le passage des épreuves " Trail de Bourbon " et " Diagonale des Fous >>