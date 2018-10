Plus que quelques jours à attendre avant le grand départ du Grand-Raid. 6.190 coureurs de 37 nationalités sont inscrits dans les 4 courses : la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareigne et le relai, le Zembrocal Trail. Robert Chicaud, président du Comité Directeur du Grand Raid nous explique tout ce qui nous attend pour cette nouvelle édition.

Cette année comme depuis deux ou trois ans, les tracés ne changent pas ou peu. Pour "que les compétiteurs puissent se mesurer d'une année à l'autre on essaye de conserver un certain classicisme à chacun des itinéraires," explique Robert Chicaud, président du Comité Directeur du Grand Raid. Les traileurs peuvent ainsi se jauger, comparer leur temps et leur performance et tenter de s'améliorer.

Les femmes sont peu présentes sur les circuits. Pour la Diagonale des Fous 9,8% des coureurs sont des femmes, elles sont 16,70% sur le Trail de Bourbon et 22,30% sur La Mascareigne. "Nous avons un équilibre qui se met en place et qui varie de quelques point de pourcentage. " On remarque dans les chiffres que plus la course est courte, plus la représentation féminine augmente. "Les courses moyennes correspondent peut-être à une physiologie féminine, alors que les courses très longues comme la Diagonale des fous sont plutôt réservés à des gens plus aguerries qui ont une expérience et une maturité physique plus importante".

Les élites de la course

Réunionnais :

René-Paul Vitry

Jean Eddy Lauret

Sébastien

Parmentier

Guy Noel Lebon

Géraldo Trulès

Fabrice Fontaine

Camille Bruyas

Gilberte Libel

Sophie Blard

Non-Réunionnais :

François D'haene

Antoine Guillon

Benoit Girondel

Fabien Antolinos

Renaud Rouanet

Sébastien Camus

Sylvain Camus

Maxime Cazajous

Aurélien Dunand Pallaz

Hervé Giraud Sauveur

Mikael Pasero

René Rovera

Romain Olivier

Cédric Chavet

Germain Grangier

Tschumi Jean



Philippe (Sui)

Tofol Castanyer (Esp)

Aizpuru Larranaga Jon (Esp)

Kienzl Peter (It)

Mimi Kotka (Suè)

Audrey Tanguy

Nathalie Mauclair

Emilie Lecomte

Christelle Bard

Jocelyne Pauly

Audrey Bassac

Juliette Blanchet

Le Grand Raid en chiffre