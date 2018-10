Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

Donner, à des personnes porteuses de handicap, la possibilité de participer à l'aventure de la Diagonale des fous, tel est l'objectif du Grand raid des joëlettes. Comme cela est le cas tous les deux ans depuis 2007, les handi-trailleurs et leurs porteurs prendront le départ de la course ce jeudi 18 octobre 2018 à Saint-Pierre. Jusqu'au dimanche 21 octobre ils vivront au contact des coureurs de la Diagonale des fous du Trail de Bourbon et de la Zembrocal" ainsi qu'avec la population réunionnaise qui se montre toujours très enthousiaste au passage des joëlettes" note l'association Handi Move Run, organisatrice de l'événement. Cette édition est parrainée par Daniel Sangouma, médaillé olympique d'athlétisme

