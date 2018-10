Afin de garantir la sécurité des coureurs, des bénévoles et du public, la Préfecture de la Réunion tient à rappeler quelques règles élémentaires sur l'utilisation d'un drone de loisirs. Si les usagers de drones souhaitent capturer de bons moments de la course, voici les informations à retenir.

À l'occasion du Grand Raid qui aura lieu du 18 au 21 octobre , le préfet de La Réunion rappelle la réglementation liée à l'usage des drones de loisir.

Pour des raisons de sécurité, il importe d’attirer l’attention des usagers de drones de loisir sur les restrictions suivantes :

• l'interdiction de voler de nuit,

• l'interdiction de survoler des personnes,

• le respect d'une hauteur maximale de vol de 150m,

• le respect de la priorité à accorder aux aéronefs habités (à savoir qu'un drone est tenu d'interrompre son vol dès qu'il détecte la présence d'un aéronef à proximité)

• les vols de drones sont interdits à proximité des aérodromes sauf autorisation des services de l'aviation civile. Les sites du stade de La Redoute et du Colorado sont soumis à cette interdiction.

Le support d'information synthétisant les 10 règles à respecter pour l'usage d'un drone de loisir est disponible sur le site internet des services de l’État à La Réunion.

De plus pour protéger l’espace aérien au-dessus de la course, 4 zones réglementées ont été créées (Plaine Des Cafres, Cilaos, Mafate et La Possession). Les vols de drones dans ces zones sont interdits sauf autorisation spécifique des services de l’aviation civile.

Des informations plus complètes sont également disponibles sur le site du ministère de la Transition Écologique et Solidaire

