Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 4 heures

C'est un peu le Grand Raid avant l'heure pour l'équipe de balisage. Ces femmes et hommes de l'ombre ont un rôle crucial. Les derniers jours avant la Diagonale des Fous, la 10aines de bénévoles arpentent les sentiers de l'île pour placer les précieuses balises qui indiqueront le chemin aux traileurs. Et ils doivent baliser les circuits des quatre courses, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes et le Zembrocal. Des kilomètres, ils en dévalent. Dénivelé, chemin étroit, boueux... Rien ne les arrête. Ces passionnés aux mollets en béton n'hésitent pas à mouiller le maillot empruntant les passages parfois escarpés et difficiles qu'emprunteront les raideurs dans deux jours. À leur manière, eux aussi sont des Fous. Une partie d'entre eux a d'ailleurs déjà participé à la course mythique. Imaz Press a suivi Philippe et Virginie sur le chemin des Anglais depuis la Possession. Et regardez la vidéo qui va suivre, ça grimpe, ça grimpe...

C'est un peu le Grand Raid avant l'heure pour l'équipe de balisage. Ces femmes et hommes de l'ombre ont un rôle crucial. Les derniers jours avant la Diagonale des Fous, la 10aines de bénévoles arpentent les sentiers de l'île pour placer les précieuses balises qui indiqueront le chemin aux traileurs. Et ils doivent baliser les circuits des quatre courses, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes et le Zembrocal. Des kilomètres, ils en dévalent. Dénivelé, chemin étroit, boueux... Rien ne les arrête. Ces passionnés aux mollets en béton n'hésitent pas à mouiller le maillot empruntant les passages parfois escarpés et difficiles qu'emprunteront les raideurs dans deux jours. À leur manière, eux aussi sont des Fous. Une partie d'entre eux a d'ailleurs déjà participé à la course mythique. Imaz Press a suivi Philippe et Virginie sur le chemin des Anglais depuis la Possession. Et regardez la vidéo qui va suivre, ça grimpe, ça grimpe...