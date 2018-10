Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Jeudi soir 18 octobre 2018, 2804 coureurs et coureuses se lanceront à l'assaut des 165 km du Grand Raid, le départ sera donné depuis Saint-Pierre. Afin de libérer l'accès a la zone de départ pour les coureurs, les accompagnateurs et les spectateurs, la CIVIS et son service de bus proposeront des navettes gratuites jusqu'à Ravine Blanche en fin d'après-midi jusqu'à minuit et demi. Voici le plan des navettes, l'accès est libre et gratuit.

