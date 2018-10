Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 47 minutes

Le départ du Grand raid sera donné ce jeudi soir 18 octobre 2018 et avant ce top c'est jour de distribution de dossards ce mercredi à Saint-Pierre. Tous au long de la journée, les folles et les fous sont invités à récupérer leur numéros et tous le matériel de course. Rappelons que 6020 raiders seront sur le départ du Grand Raid qui aura lieu entre le jeudi 18 octobre et le dimanche 21 octobre 2018. Près de la moitié des concurrent(e)s participera à la célèbre Diagonale des Fous qui réunit la fine fleur des trailers internationaux. 37 nationalités sont représentées (Photo d'illustration)

