6.185 coureurs seront sur la ligne de départ. Certains s'entraînent depuis des mois. Chacun son objectif : terminer la course, battre son meilleur chrono, arriver premier ou juste profiter de l'instant... Tous ont un point commun : le dépassement de soi. Aller au bout de ses forces physiques, de son mental. Sur les sentiers; de la solidarité, des amitiés naissantes, les encouragements des proches. Mais il y a aussi l'effort, les visages tordus de douleur, les membres endoloris, la fatigue. Le Grand Raid, c'est ça : les extrêmes. L'euphorie, la souffrance. C'est aussi une ambiance, toute une île qui vibre. Le top départ c'est ce jeudi 18 octobre à 22h, Imaz Press sera en live au plus près de ces folles et fous dès le début de soirée.

C’est la 26ème édition de la Diagonale des Fous. Et pour la petite histoire, elle ne s’est pas toujours appelée ainsi. Regardez :

Si les coureurs connaissent sûrement leur circuit par coeur, ce n’est pas forcément le cas des spectateurs. Voici une petite carte avec les itinéraires de chacune des quatre courses.

Et pour rentrer un peu plus dans le détail, quelques chiffres. La Diagonale des fous, la course mythique du Grand Raid compte le plus grand nombre de participants. Quel pourcentage d’hommes, de femmes, l’âge moyen des traileurs… Tout sur la Diagonale des fous :

Le Trail de Bourbon, ses 111 bornes de circuit plus d’autres chiffres, c’est ici :

La dernière course individuelle, c’est la Mascareignes. 65 km sur les sentiers escarpés réunionnais. Plus de détails, ici :

Reste la plus jeune de ces courses : le Zembrocal Trail. Mise en place l’année dernière pour fêter les 25 ans de la Diagonale des fous, c’est un relais de 55 à 65 km par équipe de 3. Plus d’infos ici :

Par contre, prenez vos précautions. Le Grand Raid, c’est aussi quelques petits désagréments sur la route. Dans le récapitulatif ci-dessous, vous trouverez des infos route avec les restrictions de circulation par secteurs :

Alors, il y a de quoi se la raconter en société dans ce petit article, non ? Et ce n’est pas fini, comme tous les ans, Imaz Press a mis les petit plats dans les grands pour que vous puissiez suivre au plus près ce Grand Raid 2018.

www.ipreunion.com