Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

On parle souvent de la préparation physique des Raideurs, de la gestion de l'effort et du mental. Mais on oublie l'alimentation. C'est un point crucial de l'entraînement des Fous. Les courses du Grand Raid sont particulièrement éprouvantes pour le corps. Changements brutaux de température, d'altitude, d'environnement. Les abandons à cause de troubles digestifs ne sont pas rares. Une grande enseigne a mis un menu "spécial raideur" concocté par une diététicienne la semaine du Grand Raid à disposition du grand public. Les plats de la carte ont été adaptés pour restés bons mais sains. Regardez le reportage qui suit.

