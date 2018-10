Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

On est vendredi 19 octobre 2028 et les folles et les fous ont pris le pouvoir au nom du Grand raid 20128 !!! La Zembrocal a pris le départ à 18 heures ce jeudi 18 octobre 2018. La Diagonale des fous s'est élancée à 22h pile. La Mascareignes est partie à 3 heures ce vendredi 19 octobre. Depuis, les sentiers de La Réunion sont envahis de folles et de fous. Et dès ce vendredi à 22h elles et ils seront rejoints par celles et ceux du Trail de Bourbon. Le Grand Raid, c'est l'événement sportif de l'année sur les sentiers et autour des sentiers. Une ambiance de folie. Suivez notre live

