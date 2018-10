Prudence : vigilance fortes pluies !!!

Vous l'avez probablement vu passer dans nos actus, si vous comptez aller voir l'arrivée du Grand Raid, pensez à vos bottes de pluie... et un bon imperméable! D'après le bulletin de Météo France : "Cette nuit dans un flux de nord-ouest chaud et humide, de fortes pluies sont localement attendues sur le littoral et les premières pentes des régions Nord et Est et dans une moindre mesure, sur la région du Port et la Possession (zone Ouest). Les cumuls les plus importants devraient intervenir en seconde partie de nuit."

