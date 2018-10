Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Après une course incroyable, riche en rebondissements et en suspense, c'est ensemble que Benoît Girondel et François d'Haene ont franchi la ligne d'arrivée à la Redoute de Saint-Denis vendredi 19 octobre 2018. Ils ont terminé les 164,6 km (et 9 900 m de dénivelé positif) de la Diagonale des fous en 23h18 seulement, au coude à coude. Ils sont ex-æquo ! Une magnifique image ! Pour retrouver un tel moment de partage, il faut remonter à la victoire en 2006 du Suisse Christophe Jaquerod et du Haut-Savoyard Vincent Delebarre. Mais ce n'est pas tout : sur les sentiers, on court encore, jusqu'à dimanche soir ! Le Trail de Bourbon n'est d'ailleurs parti qu'à 21h vendredi soir... Le Grand Raid n'a pas fini de faire parlé de lui

