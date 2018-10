Les folles et les fous sont de plus en plus nombreux sur la ligne de départ...

Dans le parc réservé aux folles et aux fous il y a maintenant de plus en plus de monde. Les concurrent(e)s profitent des derniers instants de repos avant de partir à l’assaut des sentiers.

Les premier(e) arriveront dès vendredi soir au stade de la Redoute à Saint Denis. Les dernier(e)s, ont jusqu’à dimanche 16h