Emmanuelle Villevneuve, enseignante et amatrice éclairée en photographie a suivi les coureurs de la Mascareignes. En tout 1587 personnes étaient au départ des 65 kms de sentiers. Une course courte, comparée aux autres, mais très très intense. Elle a débutée à 3h du matin ce vendredi 19 octobre à Grand Ilet dans le cirque de Salazie et elle prend fin le jour même au stade de La Redoute à Saint-Denis. Ce trail a couronné, dans l'ordre, chez les hommes Jordi Gamito Baus, Gilsey Félicité et Romain Fontaine. Chez les féminines Hortense Bègue et Fleur Santos Da Silva sont arrivées ex-æquo à la Redoute, main dans la main, Emma Métro et Emilie Maroteaux complètent le podium.

