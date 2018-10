Ils et elles vont aller jusqu'au bout !! Les participant(e)s au Grand Raid vont défilé à La Redoute : ceux du Trail de Bourbon jusqu'à 15h pour arriver, les fous et folles de la Diagonale ont jusqu'à 16h et ceux de la Zembrocal ont jusqu'à dimanche 5h. Pour la Mascareignes c'est déjà terminé! 1064 traileurs sont arrivés dont 235 femmes. 522 ont malheureusement abandonnés...

Pour le Trail de Bourbon, c'est David Hauss le vainqueur, pour la deuxième fois consécutive! Il a passé la ligne d'arrivée du stade de La Redoute samedi 20 octobre à 13h15 après 16 heures et 15 minutes de course. Suivi de Judicael Sautron et Jean Damien Rivière. Chez les femmes, c'est Hélène Valette qui domine : elle termine sa course en 20 heures et 21 minutes, Marie Danielle Seroc arrive en 2ème position et Mélanie Rousset est 3ème.

Pour la Diagonale des Fous François d'Haene et Benoît Girondel ont franchi la ligne d'arrivée à 21h18 vendredi 19 octobre. Ils sont arrivés ensemble, main dans la main ! Une magnifique image que l'on avait plus vue depuis à la victoire en 2006 du Suisse Christophe Jaquerod et du Haut-Savoyard Vincent Delebarre. Après une course incroyable, riche en rebondissements et en suspense, les deux champions sont donc arrivés ex-æquo à la Redoute après 164,6 km (et 9 900 m de dénivelé positif) avalés en 23 heures et 18 minutes seulement. Maximin Cazajous termine à la 3ème place et Antoine Guillon à la 4ème . Chez les féminines c'est Jocelyne Pauly monte sur la plus haute marche du podium. Elle est arrivée à la Redoute samedi à 02h54 au bout de 28 heures et 54 minutes de course. Au bout d'un effort magnifique, la championne est remontée de la troisième place qu'elle a occupé pendant une bonne partie de l'épreuve pour finalement s'imposer. Audrey Tanguy et Juliette Blanchet complètent le podium.

Du côté de la Mascareignes, c'est l'Espagnol Jordi Gamito Baus qui est le grand vainqueur, il est arrivé au stade de la Redoute à 10h37 après 7 heure 35 de course entre Grand Ilet et Saint-Denis. A 36 ans le dossard numéro 4893 a survolé la course. Telle une fusée, il a parcouru les 65 kilomètres de sentier de la Mascareignes à une allure moyenne de 8,77km/h. Il était attendu au tournant, il faut dire que l'Espagnol connaît un peu La Réunion, il avait participé à la Diagonale des Fous en 2015 et avait terminé sixième.

Pour la Zembrocal, c'est l'équipe Dalon lé O qui termine première. Alors que les ZorEys menaient quasiment depuis le début de la course, ils ont été dépassés par les Dalon lé O. Jean-Philippe Virty, en course pour cette team, a pris les choses en main !