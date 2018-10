Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Les quatre courses du Grand raid 2018 sont finies. Les héroïnes et héros ont quitté les sentiers. Elles et ils pansent petits et gros bobos, font des gros ou petits dodos, elles et ils sont surtout content(e)s d'être arrivé(e)s au bout de la Zembrocal, de la Diagonale des fous, de la Mascareignes et du Trail de Bourbon. Elles et ils sont allé(e)s au bout du bout d'eux-mêmes avec une détermination clairement affichée dans le regard. C'est à travers ses yeux, pleins de courage, de volonté et aussi de souffrance qu'Imaz Press rend hommage. Regardez les folles et les fous droit dans les yeux...

