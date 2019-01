C'est parti, les préinscriptions pour le Grand Raid 2019 sont officiellement ouvertes depuis mercredi 16 janvier 2019 à 10 heures. "La Diagonale des Fous", "Le Trail De Bourbon", "La Mascareignes" et "La course en relais, le Zembrocal trail" auront lieu du 17 au 20 octobre.

Dates des courses :

Diagonale des fous : du 17 au 20 octobre 2019

Zembrocal Trail : du 17 au 20 octobre 2019

Mascareignes : 18 octobre 2019

Trail de Bourbon : du 18 au 20 octobre 2019

Répartition des inscriptions

- La Diagonale des Fous : 2900 places proposées, réparties comme suit :

▪ 1300 places pour les compétiteurs locaux au tirage au sort.

▪ 1250 places pour les compétiteurs français non résidents à La Réunion (550 au tirage au sort et 700 par la vente de packages)*.

▪ 250 places pour les étrangers non résidents à La Réunion, hors tirage au sort.

▪ 100 places réservées à nos partenaires.

- Le Trail de Bourbon : 1730 places proposées, réparties comme suit :

▪ 1300 places pour les compétiteurs locaux au tirage au sort.

▪ 330 places pour les français non résidents à La Réunion (250 au tirage au sort et 80 par la vente de packages)*.

▪ 50 places pour les étrangers non résidents à La Réunion, hors tirage au sort.

▪ 50 places réservées à nos partenaires.

- La Mascareignes : 1830 places proposées, réparties comme suit :

▪ 1300 places pour les compétiteurs locaux au tirage au sort.

▪ 330 places pour les français non résidents à La Réunion, (250 au tirage au sort et 80 par la vente de packages)*.

▪ 50 places pour les étrangers non résidents à La Réunion, hors tirage au sort.

▪ 150 places réservées à nos partenaires

- Zembrocal trail, course en relais à 4 : 200 équipes de 4 soit 800 places proposées, réparties comme suit :

▪ 196 équipes au tirage au sort.

▪ 4 équipes par la vente de packages*.

Tirage au sort portant sur les équipes.

* Si les ventes de packages n’atteignent pas le nombre prévu, le reliquat sera proposé aux listes d’attente.

Pour plus d'infos sur les modalités d'inscriptions, voir le site du GRAND RAID

Tarifs des inscriptions

Diagonale des fous

• Diagonale des fous - Grand Raid individuel : 170€

• Diagonale des fous - Grand Raid par équipe : 170€ (par personne) : une équipe doit comporter au moins 3 équipiers. Désignez un chef d’équipe en vue de bien saisir rigoureusement le même nom d’équipe pour tous les coéquipiers.

Trail de Bourbon

• Trail de Bourbon individuel : 115€

• Trail de Bourbon par équipe : 115€ (par personne) : une équipe doit comporter au moins 3 équipiers. Désignez un chef d’équipe en vue de bien saisir rigoureusement le même nom d’équipe pour tous les coéquipiers.

Mascareignes

• Mascareignes individuel : 80€

• Mascareignes par équipe : 80€ (par personne) : une équipe doit comporter au moins 3 équipiers. Désignez un chef d’équipe en vue de bien saisir rigoureusement le même nom d’équipe pour tous les coéquipiers.

Zembrocal trail

• Zembrocal trail, course en relais : 240€ pour l’équipe de 4 relayeurs Désignez un chef d’équipe, c’est lui qui doit procéder à l’inscription des 4 relayeurs.

Acheminement par bus sur les sites de départ : 5€ par personne.

www.ipreunion.com