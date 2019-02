Robert Chicaud et les membres de l'organisation du Grand Raid ont présenté les nouveautés de la nouvelle édition de la Diagonale Des Fous. Les tracés ne varient pas sur La Mascareignes, le Trail de Bourbon, il y a cependant un changement sur la course phare, le passage à Sans Soucis est supprimé et le poste de pointage se fera un peu plus bas. Sur le Zembrocal Trail, le nombre de relais passe de trois à quatre coureurs et le tracé sera différent de celui de l'année dernière passant de 184 km à 181 km. L'application Sara112 sera toujours en service afin d'aider les traileurs en difficulté, ils seront géolocalisés afin que les médecins et les secours puissent arriver rapidement pour les aider. Une promotion entière de l'école de podologie d'Alençon sera également sur les différentes courses pour aider les fous tout au long des trois jours d'épreuves. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Des changements mineurs pour l'édition 2019

Sur la Diagonale des Fous, le problème des bouchons sur le pointage de Notre Dame de La Paix a été résolu et l'organisation est contente du résultats "Nous en sommes très fier. On a galéré c'était compliqué. On a eu tellement de doléances après chaque course qu'on avait quelque part un peu honte ... on a trouvé la solution est j'espère qu'elle sera pérenne" insiste Rocert Chicaud. La seule modification est le poste de Sans Soucis, la mairie de Saint-Paul prévoit des travaux dans l'école et dans les rues adjacentes. Le tracé se déplace vers l'ilet Savannah et le poste sera dans un domaine où l'accéssibilité est améliorée pour les spectateurs.

Le Zembrocal trail gagne un relais et perd trois kilomètres

C'est l'épreuve de relais qui a le plus gros changement. L'année dernière la course se déroulait en trois relais pour 184 km et 10 599 mètres de dénivelé positif (D+), cette année le parcours est raccourci à 181 km et 11 132 mètres de D+ et gagne un relais. Il y aura donc quatre coureurs dans l'équipe pour l'édition 2019. Il s'agit de la grosse nouveauté de cette année. Le Traild de Bourbon et la Mascaraignes ne changent pas par rapport à l'année dernière.

Les préinscriptions timides

Les préinscriptions ont été lancées le 16 janvier dernier et se clotureront le 19 mars 2019 à minuit. Le tirage au sort sera effectué le 25 mars 2019 à 14h30. Le 12 février, il y a 1113 préinscrits pour la Diagonale des Fous dont 470 locaux, 713 non résidents. Sur la Mascareignes, 816 préinscrits dont 561 locaux et 265 non résidents et enfin sur le Trail de Bourbon 296 coureurs sont préinscrits dont 190 locaux et 106 non-résidents. Le Zembrocal Trail compte déjà 8 équipes inscrites. La vente de packages pour les non-résidents est reconduite cette année. Elle s'est ouverte le 8 décembre 2018, pour le Grand Raid, le partenaire Bourbon Voyage a commercialisé 671 packages pour le Grand Raid, 66 pour la Mascareignes et 39 pour le Trail de Bourbon. Les étrangers échappent au tirage au sort sous réserve qu'ils n'habitent pas à La Réunion. Il reste donc encore des places pour les retardataires. Robert Chicaud précise "Par rapport à l'année dernière à la même époque on avait les mêmes inscriptions et les mêmes nombres. Les choses vont s'emballer dans le dernier mois et effectivement les inscriptions vont être beaucoup plus intenses".

Les dossards solidaires et bande dessinée

C'est une initiative qui permet à une structure de vendre des dossards plus chèrs qu'ils l'achètent. Il y a donc un bénéfice pour "une cause noble" comme la recherche médicale. Il y a environ 55 dossards solidaires cette année avec plusieurs associations. L'idée est de permettre aux gens valides de pouvoir sensibiliser sur des maladies ou médiatiser ceux qui ne possèdent pas toute leur mobilité. Une bande dessinée sera publié cette année sur le Grand Raid. C'est une idée de Fabrice Cifré, qui a participé à la course il y a plusieurs années. La BD de 68 pages sera disponible en avril en métropole et au mois de juin à La Réunion, et le tarif sera le même pour tous 15,95 euros. L'auteur et le dessinateur seront sur place au départ de l'édition 2019 pour dédicacer les ouvrages.

Une promotion entière de futurs podologues sera présente sur les différentes courses

L'école de podologie d'Alençon, à l'initiative d'une créole de l'Entre-Deux, sera présente sur les différentes courses afin d'épauler les podologues déjà sur les courses depuis plus de 20 ans. Les étudiants mettront en oeuvre la théorie afin de soigner les pieds mis à rudes contribution lors du Grand Raid. Les jeunes ont mené de nombreuses actions afin de financer le voyage de toute la promotion. La convention sera signée prochainement. "Le but de l'arrivée de l'école n'est pas de se ballader, s'ils viennent c'est pour en tirer un maximum, pour finaliser leurs diplômes et d'apporter leur compétences" annonce Cyril Sidonie en charge de la sécurité.

jb/www.ipreunion.com