Nous vous l'avions annoncé : lors de cette édition du Grand Raid, nous allons suivre à la trace plusieurs coureurs. Pas sur les sentiers évidemment... on manque un peu d'entraînement pour ça... Mais à distance, via leur numéro de dossard ou les nouvelles de leurs proches. Pour l'instant, plusieurs d'entre eux ont commencé à courir, mais pas tous. C'est Jérôme qui a ouvert la marche, lui qui s'attaque à la Diagonale des Fous. Il est parti ce jeudi 17 octobre à 22h, de Saint-Pierre. Puis ce vendredi matin à 3h, ce sont nos infiltrés de la Mascaraignes qui sont partis sur les sentiers de La Réunion, à savoir Philippe, Nicolas et Quentin. Il restera ensuite les coureurs du Trail de Bourbon, coup d'envoi ce vendredi à 21h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Jérôme est parti, et il lui en faudra du courage car il doit désormais affronter les 166 km de la Diagonale des Fous ! Il faut dire qu'il l'attendait cette course, rappelons que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a emménagé à La Réunion.

Objectif pour lui : terminer la course en deux jours. Un challenge de taille, alors Jérôme nous a bien avoué être un peu stressé ce jeudi avant le départ, bien qu'on l'ait finalement trouvé relativement détendu pour quelqu'un qui s'apprêtait à parcourir autant de kilomètres et de dénivelé en 48 heures !

Accro au sport, Jérôme fait de l'ultra-trail depuis des années et cela fait des mois qu'il s'entraîne pour le Grand Raid. Muni de son dossard 2836, il est en route. On lui souhaite bon courage !

La Mascareignes : en route depuis 3h du matin

Quentin aussi est en route ! Numéro 4095, il est parti sur les sentiers de la Mascareignes depuis 3h ce vendredi 18 octobre, une course bien matinale. Alors ce jeudi avant le départ c'était repos, sieste, repas, douche et c'est parti. Quentin nous a avoué être à la fois "excité et stressé", et avoir hâte d’être en pleine course. "On se pose plein de questions avant le départ" nous avoue-t-il, "vivement d’être dans le dur !"

Philippe et Nicolas aussi sont sur les sentiers de la Mascareignes. Respectivement 4176 et 4198, ils sont partis tout comme Quentin à 3h du matin.

Les coureurs du Bourbon attendent leur tour

Et puis il y a bien sûr Ruddy et Goulven, les deux traileurs que nous suivons sur le Trail de Bourbon. Goulven aura travaillé jusqu'à la veille de sa course ! Son Trail de Bourbon à lui sera un peu spécial car il courra aux côtés de son petit (d'âge, mais grand de taille) frère Corentin. Les deux frangins sont des habitués du trail, surtout ensemble, c'est peut-être ensemble qu'ils franchiront la ligne d'arrivée !

Encore un peu de patience, le départ n'est qu'à 21h. Ce sont les derniers à partir dans les quatre courses. Heure limite d'arrivée : le 20 octobre à 15h.

