Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

La Diagonale des fous, le Zembrocal trail et la Mascareignes sont lancés. Pour la course mythique du Grand Raid, les premières heures ont été haletantes, surprenantes et marquées par l'abandon de Benoît Girondel, le double lauréat en titre de la course. La faute à un mauvais balisage (qui pourrait être due à un acte malveillant) qui a fait perdre énormément de temps et d'énergie aux coureurs élite qui ont emprunté le mauvais chemin. Côté femmes, les Réunionnaises mènent la danse. Le coup d'envoi du Trail de Bourbon sera donné à Cilaos ce vendredi 18 octobre à 21h, quelques minutes ou heures plus tard, les premiers finishers de la Diagonale arriveront au stade de la Redoute à Saint-Denis. Nous sommes en live tout au long de ces quatre jours de Grand Raid, suivez-nous ! (photo rb/www.ipreunion.com)

