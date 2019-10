Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

C'est une course serrée qui se joue dans le peloton de tête de la Diagonale des fous ce vendredi 18 octobre 2019. Si Grégoire Curmer mène la danse depuis un moment déjà avant 20 minutes d'avance sur ses concurrents, c'est derrière que tout se joue. Le Réunionnais Nicolas Rivière, premier sur la course pendant toute la matinée, est deuxième, talonné de près par Maxime Cazajoux, malgré le temps qu'il a perdu cette nuit à cause de l'erreur de balisage survenue cette nuit. Erreur qui serait dû à un acte de malveillance d'après Robert Chicaud, le président du Grand Raid. Du côté de la Mascareignes, les premiers ont déjà passé la ligne d'arrivée depuis un moment déjà : Alexis Sevennec et Claudine Soucié sont les premiers de leur catégorie. Le Trail de Bourbon débutera ce soir à 21 heures. La course est en tout cas loin d'être finie, suivez-nous, nous sommes en live. (Photos rb/www.ipreunion.com)

