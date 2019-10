Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 minutes

Sans surprise, le Français Grégoire Curmer remporte la Diagonale des Fous cette année. Il avait une longueur d'avance confortable et a bouclé la course en 23h33. Durant cette soirée, beaucoup d'autres aventures, notamment la fin officielle de la Mascaraignes, à 21h30 et le départ du Trail de Bourbon à 21h de Cilaos, dernière course des quatre du Grand Raid.

