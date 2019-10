Le Grand Raid continue !

Ce samedi nous porterons une attention toute particulière sur le Trail de Bourbon, qui a démarré en trombe à 21h la veille. Plus de 1.300 traileurs étaient sur la ligne de départ, ils ont été accompagnés d'un feu d'artifice.

Sur les sentiers, il reste encore des folles et des fous, ils ont passé leur deuxième nuit dans des conditions difficiles, le froid, la pénombre, les crampes, l'effort intense. Ces coureurs ont choisi d'aller au bout de leurs limites et sont bien déterminés à finir les 166 kilomètres de cette Diagonale des fous. Ce samedi, nous continuerons à les suivre de près et de loin, sur les sentiers, dans les airs.

Le podium de la Diagonale des fous est connu, Grégoire Curmer, 28 ans a remporté l'épreuve en moins de 24h, en 23 heures et 33 minutes plus précisément, une prouesse ! Sur la deuxième marche, un duo : le Réunionnais Nicolas Rivière ex-aequo avec Ludovic Pommeret n'ont pas démérité, ils franchissent la ligne d'arrivée main dans la main après 24h et 25 minutes de course. En troisième position, Mathieu Cazajous, le Béarnais a terminé la course au bout de 24h et 52 minutes d'effort.

La deuxième soirée du Grand Raid avec la victoire de Grégoire Curmer, le départ du Trail de Bourbon, les finishers des Mascareignes, l'arrivée main dans la main de Nicolas Rivière et Ludovic Pommeret

Après leur première nuit passée sur les sentiers, la journée ne fut pas simple pour la tête de course. Tantôt au coude à coude, l'un passant devant l'autre... Finalement, Grégoire Curmer a pris son envol à Cilaos. Tenace, Nicolas Rivière a tenu tête durant plusieurs kilomètres avant de se faire distancer. Il a réalisé l'une des meilleures performances pour un coureur du cru depuis bien longtemps. Pendant ce temps-là, Ludovic Pommeret, a réalisé une remontada admirable, grapillant des places toute la journée, lui qui était tombé bas dans le classement suite à un fait malheureux fait de course. Le résumé de cette journée pleine de rebondissement durant laquelle le Métropolitain Alexis Sevennec a fini lauréat de la Mascareignes en 7 heures, 43 minutes et 55 secondes. Pour les femmes, c'est la canadienne Claudine Soucié qui a remporté la première place. Elle se place d'ailleurs en 12ème position sur le classement général de la course, une très belle performance.

Le début de course fut mouvementé, Ludovic Pommeret et Mathieu Cazajous ont effectué une remontada exceptionnelle après avoir perdu plus de 45 minutes suite à une erreur de balisage. Favoris avant même le coup d'envoi, ils ont prouvé que le niveau des coureurs était plus élevé qu'annoncé.

