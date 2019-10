Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 3 heures

On continue ce samedi 19 octobre avec nos infiltrés du Grand Raid, édition 2019. Sur six coureurs, nous en avons perdu trois... tout simplement parce qu'ils ont fini leur course ! Ces trois traileurs, ce sont ceux de la Mascareignes. Il y a Philippe, Quentin et Nicolas, et ils ont tous réussi à aller jusqu'au bout des 66 km de la course, et de ses 3.509 mètres de dénivelé positif. Nicolas témoigne quand même d'un beau timing en pointant à 17h30 ce vendredi, soit 4 heures avant la clôture de la barrière de La Redoute. Nous suivons donc désormais Jérôme, sur la Diagonale des Fous, et nos deux coureurs du Trail de Bourbon, qui sont partis dans la soirée, Goulven et Ruddy. Le point sur nos six infiltrés, et leurs paramètres. (Photo rb/www.ipreunion.com)

