Bienvenue sur le live de cette quatrième et dernière journée de Grand Raid 2019 !

La Diagonale des Fous

Il reste encore beaucoup de coureurs fous sur les sentiers, qui viennent de passer leur troisième nuit en extérieur. On imagine leur état d'épuisement à ce point, mais la ligne d'arrivée n'est plus très loin. Cette Diagonale a d'ailleurs été marqué par de nombreux rebondissements, à commencer par une erreur de balisage dès la première nuit qui a menée le peloton de tête sur le sentier de la Zembrocale. Une erreur qui a été fatale pour certains, qui ont décidé d'abandonner la course, à l'image de Benoit Girondin ou encore

Le podium de la Diagonale des fous est connu, Grégoire Curmer, 28 ans a remporté l'épreuve en moins de 24h, en 23 heures et 33 minutes plus précisément, une prouesse ! Sur la deuxième marche, un duo : le Réunionnais Nicolas Rivière ex-aequo avec Ludovic Pommeret n'ont pas démérité, ils franchissent la ligne d'arrivée main dans la main après 24h et 25 minutes de course. En troisième position, Mathieu Cazajous, le Béarnais a terminé la course au bout de 24h et 52 minutes d'effort.

Le podium féminin est lui composé de l'américaine Sabrina Stanley, de Marion Delespierre en seconde position, et de la Réunionnaise Alexandra Clain en troisième

Bravo à eux, et courage à ceux toujours sur les sentiers !

Le Trail de Bourbon

Les traileurs se sont élances vendredi à 21 heures depuis Cilaos pour 111 km. Rapidement, l'écart s'est creusé entre le peloton de tête et les suiveurs. Et c'est Lambert Santelli, un Corse, qui a remporté cette épreuve haut la main avec une heure d'avance sur son adversaire. Il a réalisé une course impeccable, qu'il a bouclé en 15 heures 34 minutes et 56 secondes, soit avec 45 minutes sur le temps de Benoit Girondin, vainqueur de 2018. C'est ensuite le Réunionnais Guy Noël Lebon qui a terminé cette course après 17 heures et 5 minutes, pour être suivi 8 minutes plus tard par l'Américain Avery Collins avec qui il était au coude à coude.

N'oublions pas de mentionner l'incroyable Canadienne Anne Champagne, non seulement première du podium féminin mais aussi sixième sur le classement général. Une performance impeccable, qui n'a pas manquée de la faire remarquée ! Elle a d'ailleurs été suivie par sa compatriote Elisabeth Cauchon, qui a fini deuxième, mais plus de deux heures après elle. C'est dire la performance ! Elles ont finalement été suivie par la Réunionnais Emilie Marotaux, première Réunionnaise a clôturer la Bourbon.

La Mascareignes

C'est le Métropolitain Alexis Sevennec a fini lauréat de la Mascareignes en 7 heures, 43 minutes et 55 secondes. Pour les femmes, c'est la canadienne Claudine Soucié qui a remporté la première place. Elle se place d'ailleurs en 12ème position sur le classement général de la course, une très belle performance. Plus bas sur le podium masculin, ce sont Jean Eddy Lauret et Arnaud Jacquin qui ont suivi, et chez les femmes Hortense Buègue et Marcelle Puy. Félicitations à tous !

La Zembrocal

Enfin, sur la partie relais, ce sont les Dalons o lé qui ont fini premier, après avoir été au coude à coude avec la Team City Sport. Ils ont bouclé leur relai en 26 heures et 15 minutes.

Pour revivre ces deux folles journées, rendez-vous ici :