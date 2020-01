Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Les folles et fous de l'année dernière ont à peine eu le temps de s'en remettre que c'est déjà reparti ! Ce mercredi 15 janvier 2020, l'organisation de l'association du Grand Raid a indiqué sur les réseaux sociaux "les pré-inscriptions et inscriptions des résidents et non-résidents pour les quatre courses ont débuté aujourd'hui et se poursuivront jusqu'au 15 mars 2020." Que vous souhaitiez participer au Trail de Bourbon, au Zembrocal, à la Mascareignes ou à la Diagonale des fous, les démarches commencent (et l'entraînement aussi !). Le tirage au sort des pré-inscrits en fonction des quotas se fera le mercredi 25 mars au siège de l'association. Cette année, le Grand Raid se tiendra du 15 au 18 octobre. (photo d'archive rb/www.ipreunion.com)

