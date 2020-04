Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Chamboulée par l'épidémie de coronavirus, l'organisation du Grand Raid doit s'adapter, ainsi que son calendrier. La course devrait bien avoir lieu le 15 et 16 octobre prochain, mais les modalités de tirage au sort, de qualification et d'inscriptions sont modifiées.(Photos rb/www.ipreunion.com)

