Nous sommes le vendredi 1er mai et les inscriptions et pré-inscriptions pour le Grand Raid, édition 2020, sont donc officiellement terminées depuis hier jeudi 30 avril. L'organisation du Grand Raid rappelle que suivra, le 4 mai, le tirage au sort des inscriptions de La Diagonale des Fous et de La Mascareignes, dans la perspective d'un départ s'échelonnant entre le 15 et le 16 octobre 2020. Malgré la crise sanitaire en cours, le Grand Raid espère bien maintenir son édition aux dates prévues, en tablant sur un retour à "une vie presque normale" d'ici septembre.

