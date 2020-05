Le président du Grand Raid Robert Chicaud confirme, ce mardi 26 mars 2020, son optimisme quant à la tenue de l'ultra-trail au mois d'octobre prochain, malgré la crise sanitaire actuelle et les annulations récentes d'autres courses.. Nous publions son communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Nous avons assisté, ces derniers jours, à des annulations de trails, comme le GRPD et l’UTMB…

Nos premières pensées iront vers les compétiteurs concernés dont on mesure la déception et les organisateurs qui courageusement, ont dû renoncer pour 2020. Pour autant, nous sommes convaincus qu’ils vont puiser force et énergie dans cette situation sanitaire si particulière, pour faire de 2021 une réussite pour le plaisir de tous.

Et le Grand Raid dans tout cela ?

Sans être particulièrement optimiste, la crise sanitaire qui sévit en métropole et dans l’hémisphère Nord n’est pas aussi virulente à La Réunion, ce qui ne signifie nullement que notre Département ne soit pas concerné.

Les gestes barrières sont bien appliqués à La Réunion, encore que l’impact de cette épidémie soit moindre qu’en Europe. Nous bénéficions donc d’une situation privilégiée, tout en étant concerné par le Covid-19.

Par contre, l’éloignement de nos trails (4 mois et demi au 15 octobre 2020), nous laisse espérer un assouplissement notable des règles sanitaires actuellement en vigueur. Faisons preuve de patience et de confiance.

Quant à la volonté du Comité Directeur et des 1 500 bénévoles qui s’investissent dans l’événement, elle et intacte, et d’autant plus vivace, qu’elle prend la tournure d’un véritable challenge.

Sur place, nous nous préparons à vous recevoir tout en étudiant des possibilités d’adaptation justifiées par l’épidémie. Nous sommes tributaires des décisions sanitaires actuelles et à venir. Le cas échéant, nous ferons tout pour nous adapter.

En attendant, profitez de ces quatre mois et demi pour vous entraîner.

Bon courage à tous,

Robert Chicaud

