Isabelle Lamy a été sacrée championne de France de trail court Master 2 lors du Trail de la Pastourelle qui s'est déroulé à Salers les 27 et 28 mai 2022. Elle se classe également 3ème au classement général de l'épreuve féminine. Nous publions ici le communiqué du Grand Raid (Photo Grand Raid)

Le championnat de France de la Pastourelle c’est :

• 4125 coureurs

• 90 départements représentés

• 4 nations

• 450 bénévoles

Isabelle est non seulement une fidèle bénévole mais aussi une athlète au palmarès remarquable :

• Championne de la Réunion Master 2 et vice-championne toute catégorie féminine du 10 km route

• Championne de la réunion de trail court en Master 2 et vice-championne toutes catégorie féminine

• Championne de France de trail court en Master 2 et 3e au classement général