Stockage des données

Les informations recueillies via l’application sont enregistrées dans un fichier informatisé géré par Imaz Press et son prestataire Newlions. Cette base est sécurisée et cryptée.



Durée de Conservation

Les données sont conservées pendant 5 ans et sont supprimées lors de la désinstallation des données.



Quelles données sont recueillies ?

Nous recueillons les données suivantes :

Nom du téléphone

Numéro d’identification de l’utilisateur

Choix des Alertes

Système d’exploitation du device

L’email lors de l’envoi de commentaire

La navigation sur l’application



Utilisation des données

Les données ne sont utilisées limitativement et strictement dans le cadre de l’utilisation de l’application.



Droit de modification et de retrait



Conformément à la loi " informatique et libertés ", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :

Imaz Press Réunion (http://www.ipreunion.com)

12 rue Mac Auliffe 97400 Saint-Denis

Tél. : 0262 20 05 65 - Mobile : 0692 33 22 33

Fax : 0262 20 05 49

Mail : ipr@ipreunion.com - redac@ipreunion.com