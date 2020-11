Privé de réseau depuis la nuit du départ de l'incendie du Maïdo, le cirque de Mafate a retrouvé sa couverture 4G+ initiale ce jeudi 12 novembre. L'opérateur Orange vient en effet de rétablir complètement son réseau en réparant sa seconde antenne endommagée. Les Mafatais sont ainsi de nouveau joignables. (Photos : Orange)

Ci-dessous le communiqué d'Orange :

"Orange vient de rétablir totalement son réseau mobile à Mafate.

Dans la nuit du vendredi 6 au Samedi 7 novembre vers 3 heures du matin, l’incendie du Maïdo a endommagé deux antennes Orange. Les antennes détruites par les flammes, couvraient le cirque de Mafate. La troisième antenne du Maido, qui couvre le secteur de Saint Paul, épargnée par l’incendie, continuait à émettre normalement, ce qui a facilité les communications des différentes équipes d’interventions et de secours sur le terrain tout au long des opérations.

Dès le mardi 10 novembre au soir :

Une première antenne a été réparée pour permettre aux Mafatais d’accéder à nouveau aux services de téléphonie mobile. Suite à l’autorisation d’accès donnée par les autorités, les techniciens d’Orange se sont rendus sur place pour évaluer les dégâts, le mardi matin, puis remettre en état une première antenne, dès 18h, permettant ainsi de couvrir plus de 80% du cirque.

Le jeudi 12 novembre :

Réparation de la deuxième antenne endommagée. Malgré un emplacement plus difficile d’accès et des réparations plus complexes à réaliser, l’antenne a pu être réparée aujourd’hui. Avec sa remise en service, le cirque de Mafate retrouve désormais sa couverture 4G+ initiale. Une bonne nouvelle pour les Mafatais qui sont à nouveau joignables.

Les femmes et les hommes d’Orange mobilisés dès le début de l’incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 6 au 7 novembre. Conscient de l’importance des réseaux de télécommunication sur le site le plus isolé de France. Orange a tout mis en œuvre pour réparer dans les meilleurs délais et reconnecter les habitants de Mafate au reste du monde.

Orange remercie les autorités pour leur coopération et en particulier les femmes et les hommes du SDIS qui ont protégé nos installations."