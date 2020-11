Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La Ville de Saint-Paul annonce que les écoles de Mafate pourront à nouveau accueillir leurs élèves et professeurs à partir du lundi 16 novembre aux horaires habituels. "Les écoles primaires Arthur Atache, Marla et Roche Plate, fermées en raison de l'incendie du Maïdo, vont pouvoir réouvrir leurs portes à partir du lundi 16 novembre aux horaires habituels et ce dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité" indique la mairie.

La Ville de Saint-Paul annonce que les écoles de Mafate pourront à nouveau accueillir leurs élèves et professeurs à partir du lundi 16 novembre aux horaires habituels. "Les écoles primaires Arthur Atache, Marla et Roche Plate, fermées en raison de l'incendie du Maïdo, vont pouvoir réouvrir leurs portes à partir du lundi 16 novembre aux horaires habituels et ce dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité" indique la mairie.