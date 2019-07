Ça y est ! Les médailles des Jeux des Îles, 10ème du nom, ont été présentées ce ce mercredi 3 juillet 2019 par le comité organisateur. En or, en argent et en bronze, elles seront remises aux athlètes qui monteront sur les différents podiums de ce grand rendez-vous sportifs. Pour rappel, les Jeux auront lieu du vendredi 19 juillet au dimanche 29 juillet 2019 à Maurice Nous publions ci-dessous le communiqué du comité organisateur (Photo DR/ Jeux des îles)

"L’un des éléments le plus important des Jeux des îles a été dévoilé ce mercredi 3 juillet. Le Comité d’organisation des Jeux des îles (COJI) a présenté, à la presse et au public, les médailles qui récompenseront les futurs champions. La présentation s’est déroulée au food court de Bagatelle.

Eco-friendly et respectant les normes européennes, ces breloques ont été conçues par l’entreprise 100% mauricienne Karl Ray Co Ltd, du groupe Goldfinger Jewels. Ces médailles sont flanquées d’un côté par l’emblématique dodo, de dix étoiles pour représenter le nombre d’édition des JIOI et de l’autre la carte de Maurice. Pour le CEO du COJI Jean-Pierre Sauzier, il est important que les médailles portent ce design car Maurice a eu la chance cette année d’accueillir la 10e édition des JIOI. "Nous avons donc voulu marquer le coup avec un nouveau design", a-t-il ajouté.

De son côté, Kailash Ramkhalawon, directeur de Karl Ray Co Ltd s’est dit fier d’avoir été choisi pour fabriquer ces médailles. "C’était, certes, un honneur d’avoir été choisi pour le faire, mais c’était aussi une très grande responsabilité. J’ai la chance d’être entouré par une équipe dévouée et motivée qui n’a pas compté les heures pour livrer les médailles des jeux dans les temps".

Au cours de cette soirée, d’autres items ont été présentés au public : tous issus du savoir-faire mauricien. Les rubans ont été fabriqués par Berque Ltd alors que les plateaux sont signés Lizie dan lamain, association œuvrant pour le bien des aveugles et malvoyants du pays. L’ensemble des podiums a également été dévoilé. Ils ont été faits par D’écologie, une jeune entreprise locale qui mêle écologie et design".