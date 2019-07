De nombreux parents d'athlètes se plaignent depuis plusieurs jours : les billets pour certaines étapes de la compétition seraient déjà tous vendus. Une situation incompréhensible pour eux, alors qu'aucune alerte n'a été donné par le comité d'organisation quant à la date de mise en vente de ces derniers et qu'il est impossible pour l'heure de savoir combien de billets ont été mis de côté pour les familles des sportifs.

Alors que les Jeux des Iles démarrent vendredi 19 juillet 2019, l’incompréhension se fait ressentir chez les proches des athlètes de la délégation réunionnaise. Que ce soit pour la cérémonie d’ouverture, les phases de poules, les demi-finales ou encore les finales de la plupart des disciplines, les billets seraient déjà tous vendus.

" Pire encore, pour l'achat de certains tickets - pour les rares qu'il a été possible d'acheter, nous avions bien été débités mais les tickets ne nous avaient pas été transmis par la plateforme de vente de billet Otayo " dénonce Johan Guillon, président de la ligue réunionnaise de basket-ball. Il aura fallu plus de huit jours avant d'obtenir une réponse de la plateforme, et de recevoir leurs billets.

Une information confirmée par nos confrères mauriciens de Défimédia.info, qui révélait ce jeudi 11 juillet qu’une dizaine de plainte avait été déposées à la "Consumers Affairs Unit" (service de protection des consommateurs, ndlr) contre le réseau Otayo après que des billets déjà achetés n’aient pas été livrés. " Cinq d’entre eux ont été remboursés et les cinq autres attendent toujours de se faire indemniser " précise le site d’information.

Des billets cinq fois plus cher en vente sur le marché noir

Les parents, inquiets, ont bien tenté de contacter le comité réunionnais, qui leur a indiqué toujours attendre une réponse de la part du comité mauricien en charge de l’organisation. " Ils n’ont pour l’instant aucune idée du nombre de billets réservés pour les proches des athlètes. Nous n’avons aucune nouvelle, et la plupart d’entre nous ont déjà réservé leurs billets d’avion et le logement sur place, mais nous n’avons aucune garantie de pouvoir assister aux compétitions de nos enfants " indique le père d’un des athlètes.

Difficile d’expliquer comment toutes les places pour les épreuves les plus importantes soient déjà complètes. Certains parents craignent que certaines personnes aient pu acheter de nombreux billets pour les revendre aux marchés noirs. " Ca ne m’étonnerait pas de voir des personnes revendre leur billet devant l’entrée des compétitions " souffle un parent.

Une inquiétude qui semble légitime, alors que le site Défimédia.info révèle que " des billets achetés entre Rs 100 (environ 2,50 euros) et Rs 300 (environ 7,50 euros) sont actuellement revendus sous le manteau à partir de Rs 1 000 (environ 24,5 euros) ". Une somme qui reste finalement raisonnable, mais la situation a tout de même de quoi faire enrager les parents et proches des athlètes, alors que la compétition démarre dans tout juste une semaine.

Malgré nos tentatives, nous n'avons pas réussi à rentrer en contact avec les organisateurs de l'événement.

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com