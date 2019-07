Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

La sélection régionale entre dans la compétition contre les Maldives. Après 30 minutes de jeu, les Réunionnais mènent le match 2 buts à 0. A priori, les Maldives ne représentent pas l'adversaire le plus craint par les Réunionnais mais il faut toujours rester sur ses gardes car le ballon est rond... Et l'entrée en matière est cruciale, une victoire permettrait de faire redescendre la pression et mettrait les joueurs en confiance pour la suite. Car la sélection péi n'est pas venue faire du tourisme mais bien ramener la coupe à la maison. Les Réunionnais sont favoris de leur groupe et ils veulent être à la hauteur de leur réputation pour cette dixième édition des Jeux des îles. Ce jeudi 18 juillet 2019, à midi au stade Auguste-Voltaire à Flacq, se déorule donc le premier match de foot de la compétition. Une rencontre à la mi-journée, un horaire peu commun qui n'entame en rien la motivation des Réunionnais, champions en titre. (photo d'illustration)

