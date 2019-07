Pas moins de 34 événements au programme ce dimanche 20 juillet ! La compétition va battre son plein, les champions des sept îles vont s'affronter dans une dizaine de disciplines. Depuis le début de la compétition, une équipe d'Imaz Press est sur place, à Maurice, pour vous faire vivre ces JIOI 2019 au plus près. Photos, vidéos, live, vous aurez l'impression d'y être ! Ce dimanche 21 juillet le public va pouvoir suivre de la natation, du beach volley, du badminton, du volley-ball, de la voile, du basket-ball, de la boxe, de l'haltérophilie, du tennis de table et du judo. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La journée de samedi 20 juillet 2019, troisième journée de compétition, et au lendemain de la cérémonie d'ouverture, aura été bien chargée avec une trentaine de compétitions. A Imaz Press Réunion, nous vous avons fait vivre le cyclisme, le football et surtout la natation en direct.

Pour rappel, La Réunion cumule déjà 18 médailles en natation dont 7 en or grâce à ses nageurs. La journée de ce samedi aura rapporté à La Réunion 9 nouvelles médailles dont 3 en or au 50 mètres dos hommes, au 200 mètres nage libre dames et au 200 mètres nage libre hommes. Au 50 mètres dos hommes, le Réunionnais Pierre-Yves Desprez a battu son propre record aux Jeux des îles avec 29'47'' au compteur.

Retrouvez les images fortes de cette deuxième journée de natation :

#JIOI2019 Finales de #natation : deux jours de compétition et 18 médailles pour #LaReunion dont 7 en or ! 🥇 pic.twitter.com/SMQtxNWFZz — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 20 juillet 2019

Les résultats par discipline ci-dessous :

- Basket-ball

- Beach-volley

- Badminton

- Cyclisme

- Football

- Natation

- Tennis de table

Voici le programme détaillé de la quatrième journée de compétition pour ce dimanche 21 juillet :