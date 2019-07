Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Vilain couac dans les Jeux... Plusieurs délégations sont parties plus tôt de la cérémonie d'ouverture vendredi 19 juillet à cause de la pluie, et des joueurs malgaches sont entrés de force dans des bus pourtant réservés aux Réunionnais. Ces derniers ont perdu des affaires personnelles, laissées à bord, et craignent qu'elles aient été volées. (Photo rb/www.ipreunion.com)

