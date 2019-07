Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Ce lundi 22 juillet 2019, il y aura encore du spectacle ! La journée sera chargée, chargée, chargée !! Pour l'instant La Réunion cumule 13 médailles d'or et se situe au sommet du tableau. Plus d'une cinquantaine d'événements se dérouleront sur les 14 sites dédiées aux JIOI 2019 à Maurice. Cinquième journée et les Réunionnais sont toujours à fond ! Les Jeux des îles, c'est tous les quatre ans alors quand c'est le moment, c'est le moment ! Les koks péi devront affronter les champions des six autres îles de la zone. Un beau niveau de compétition, du show, des performances, parfois du suspens, les JIOI, c'est un cocktail d'adrénaline ! Imaz Press est sur place pour vous faire vivre ces moments au plus près. Photos, vidéo, live et direct, ce sera comme si vous y étiez ! Ce lundi, plus d'une dizaine de sports sont au programme. (photo rb/www.ipreunion.com)

