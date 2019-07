Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Ce mardi 23 juillet 2019, une nouvelle journée commence pour cette dixième édition des Jeux des îles. Imaz Press sera de nouveau sur place pour vous faire vivre les compétitions au plus près, de la natation à la boxe en passant par l'athlétisme et le volley-ball. Nous en sommes aujourd'hui au sixième jour de compétition, et La Réunion se hisse à la deuxième place du tableau avec pas moins de 21 médailles d'or à son palmarès, dont 15 juste en natation ! Aujourd'hui, les dames joueront leur place pour les quart de finales en volley-ball, les nageurs et nageuses tenteront de dégoter de nouvelles médailles. Plus de quarante épreuves vont se dérouler ce mardi, et Imaz Press s'invitera sur les différents gymnases, stades et bassins pour vous faire partager en photos et vidéos les différents événements tout au long de la journée ! (Photo rb/www.ipreunion.com)

