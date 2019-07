Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

La journée du mardi 23 juillet 2019 était un jour fort en médailles ! Les nageurs réunionnais ont brillé et battu le record des Jeux des îles en terme de médailles : ils en ont remporté 51 au total sur ces Jeux, dont 19 médailles d'or ! Un exploit. La journée fut radieuse pour les judokas réunionnais. En plus de la médaille d'or d'Aurélie Rajaonarison, Clément Grimaud, Léa Fontaine et Mathieu Dafreville se sont aussi hissés sur la première marche du podium. Côté volley, les Réunionnais ont réussi à s'imposer 25 à 18 dans le troisième set, ils accèdent donc aux demi-finales. En basket, la rencontre aura été serrée, mais les Réunionnaises ont finalement réussi à dominer les Seychelloises et ont conclu 15 à 11. En cyclisme, pour l'épreuve contre la montre en individuel hommes, les Réunionnais ont remporté une belle médaille d'or !

