Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Déjà une semaine que les JIOI ont débuté. Et c'est un véritable ascenseur émotionnel, tandis que certaines disciplines font le plein de médailles, comme la natation, le judo, l'haltérophilie, le judo, d'autres nous font languir... Difficile de rattraper nos cousins mauriciens qui caracolent en haut du classement général avec plus d'une centaine de médailles remportées sur les 14 sports représentés cette année. La Réunion n'a pas à rougir, la délégation péi est à la deuxième place du classement avec un peu plus de 80 médailles à son actif. Mais rien n'est encore joué, pour ce mercredi 24 juillet 2019, une cinquantaine d'événements sont au programme. Imaz Press est toujours au plus près de l'action. Photos, vidéos, live, vous pourrez suivre les temps forts de ces JIOI 2019 en direct sur notre site (photo rb/www.ipreunion.com)

