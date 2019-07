Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Ce mercredi 25 juillet 2019 a de nouveau été une belle journée pour les athlètes réunionnais présents à la dixième édition des Jeux des îles. Les doublés hommes et dames en beach-volley ont décroché deux nouvelles médailles pour La Réunion, tandis que les footballeurs se sont qualifiés pour la finale en battant les Seychelles 4 à 0. Ils rencontreront donc, ce samedi probablement, l'équipe Mauricienne - un match qui devrait déchaîner les passions ! Côté rugby à 7, les Réunionnais ont battu les Mauriciens 24 à 12 et se sont donc qualifiés pour les demi-finales. Imaz Press était sur place pour vous faire vivre la compétition comme si vous y étiez. Retrouvez toutes les images de la journée en photos et en vidéo.

