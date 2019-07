Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Plus d'une semaine de compétition et les Réunionnais sont toujours en forme ! Le septième jour de ces JIOI, la délégation péi a encore fait grimper le compteur des médailles et de belles victoires ont aussi marqué la journée notamment en foot et en rugby. Pour cette huitième journée des Jeux des îles, plus de trente compétitions sont au programme ! Il y aura de l'athlétisme à foison ce jeudi 25 juillet, du rugby, du volleyball, de la voile, du badminton... Notre équipe d'Imaz Press Réunion est sur place pour vous faire vivre le sport au plus près de l'action: comme les jours précédents, photos, vidéos, live, directs, vous serez au coeur de la compétition !

Plus d'une semaine de compétition et les Réunionnais sont toujours en forme ! Le septième jour de ces JIOI, la délégation péi a encore fait grimper le compteur des médailles et de belles victoires ont aussi marqué la journée notamment en foot et en rugby. Pour cette huitième journée des Jeux des îles, plus de trente compétitions sont au programme ! Il y aura de l'athlétisme à foison ce jeudi 25 juillet, du rugby, du volleyball, de la voile, du badminton... Notre équipe d'Imaz Press Réunion est sur place pour vous faire vivre le sport au plus près de l'action: comme les jours précédents, photos, vidéos, live, directs, vous serez au coeur de la compétition !