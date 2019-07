Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

C'est la fin du suspens : le comité d'organisation des Jeux des îles (COJI) ont annoncé ce samedi 27 juillet 2019 que les JIOI 2023 se tiendront pour la première fois aux Maldives. Trois candidatures étaient en lice : Madagascar, les Comores, et les Maldives. C'est finalement l'île la plus lointaine de la zone Océan Indien qui accueillera les délégations des sept pays participants. Les Maldives ont maintenant quatre ans pour se préparer à l'arrivée des sportifs, et va donc devoir tout mettre en oeuvre pour proposer à ces derniers des infrastructures de qualité. On ne doute pas qu'ils prendront ce pari au sérieux. A dans quatre ans ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

