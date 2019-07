Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

C'est peut-être l'épreuve la plus attendue de ces Jeux des îles : la finale de football se déroule ce samedi 27 juillet 2019 à 14h30. La Réunion affrontera Maurice, dans un stade qui promet d'être plein à craquer et tout acquis à la cause mauricienne. Imaz Press vous propose de suivre le match en direct sur notre page Facebook (Imaz Press page officielle) et sur notre site, le match. Rendez-vous à midi. Alé La Rényon !(Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

