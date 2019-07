Les Jeux des îles 2019, c'est - presque - fini ! Deux semaines qui ont été placées sous le signe du sport et de la fraternité entre les îles de l'océan Indien. Cette année, c'était Maurice qui était en charge de l'accueil du millier de sportifs qui a déferlé dans les différentes installations sportives. Mais en ce dimanche 28 juillet 2019, il reste encore deux compétitions à suivre : les finales de football et de volley. La cérémonie de clôture se déroulera par ailleurs à 18h30. Nous vous proposons pour l'occasion de (re)découvrir les meilleurs clichés de ces deux semaines. (Photos rb/www.ipreunion.com)

La Réunion se hisse à la troisième, avec un score provisoire de 174 médailles dont 45 en or. Elle pourrait bien atteindre les 46 si elle venait à battre Maurice lors de la finale de football. Notre île aura brillé par ses talents en natation : les nageurs ont, à eux-seuls, cumulés 51 médailles dont 19 en or.

Mais c'est bien sûr Maurice qui domine totalement la compétition, avec 219 médailles, dont 91 en or ! Les Mauriciens ont pu compter sur l'athlétisme et l'halterophilie pour se démarquer dans ces Jeux à domicile.

La grande surprise de ces deux semaines de compétition a été réalisée par Madagascar, qui s'est hissée jusqu'à la deuxième place. Un score tout à fait honorable de 115 médailles dont 46 en or, malgré des infrastructures sportives qui laissent à désirer à domicile. Si le nombre total de médailles est inférieur à celui de La Réunion, ils nous devancent tout de même d'un point en or, et sont donc avant nous dans le classement. Mais tout n'est pas joué ! La Réunion pourrait encore arriver à égalité si elle venait à gagner le match de foot.

Si quelques couacs sont à relever, comme pour n'importe quel événement de cette ampleur, le bilan global de ces Jeux est finalement très bon. On ne peut qu'espérer maintenant que les Maldives releveront le défi d'organiser les JIOI 2023 avec brio.



Encore félicitations à tous les athlètes, qui ont, c'est sûr, tout donné !

