Publié le Dimanche 10 Mars à 12H59 / Actualisé il y a 52 minutes

Comme son titre ne l'indique pas, "Le gardien du non retour" est l'histoire d'un retour : celui de quatre jeunes guadeloupéens sur la terre de leurs ancêtres, à la Porte du Non-retour, l'endroit même d'où ils sont partis il y a plus de trois siècles, dans les cales d'un bateau négrier. Ils ont parcouru 14000 km et remonté 400 ans d'histoire pour revenir sur la terre de leurs ancêtres, pour laisser une empreinte, faite de briques et de ciment, mais aussi d'espoir et de lumière. Se savent-ils encore africains, eux qui ont choisi d'effectuer ce retour aux sources, le temps d'un chantier de solidarité qui sera pour eux une extraordinaire aventure humaine ?

