Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Ce vendredi 8 mars 2019, Audrey Bacal, Julie Fioretti et Marie Trouvé, entrepreneures à La Réunion et dirigeantes de KWA FILMS, ont reçu le prix Julie Mas. En remportant le premier prix avec KWA FILMS, plateforme de streaming dédiées aux films de l'océan Indien, les trois entrepreneures sont récompensées pour leur projet innovant et créatif. Porté par l'association Efoir (Entreprendre au féminin océan Indien Réunion), ce concours récompense depuis maintenant 13 ans les meilleurs projets professionnels au féminin sur l'île de La Réunion.

Ce vendredi 8 mars 2019, Audrey Bacal, Julie Fioretti et Marie Trouvé, entrepreneures à La Réunion et dirigeantes de KWA FILMS, ont reçu le prix Julie Mas. En remportant le premier prix avec KWA FILMS, plateforme de streaming dédiées aux films de l'océan Indien, les trois entrepreneures sont récompensées pour leur projet innovant et créatif. Porté par l'association Efoir (Entreprendre au féminin océan Indien Réunion), ce concours récompense depuis maintenant 13 ans les meilleurs projets professionnels au féminin sur l'île de La Réunion.